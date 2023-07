"Che ce frega di Sergej, noi c'abbiamo Paul". Questo il coro intonato in mattinata dai tifosi dellache, assiepati all'esterno del, hanno aspettato l'uscita del Polpo per poi riservargli un'ovazione a scena aperta., ormai prossimo a volare in Arabia Saudita, sembra essere già stato dimenticato dai tifosi bianconeri, che forse mai come quest'anno avevano creduto nella possibilità di vederlo a Torino. La speranza, ora, è che il francese non decida di percorrere la stessa strada accettando la corte dell'Al Ittihad, che non sembra intenzionato a mollare la presa su di lui. Guarda il video qui sotto.