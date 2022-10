Quando c’è, la differenza si vede. Angelè stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria dellacontro il. Un mancino elegante messo a servizio della squadra: assist che hanno tagliato in due la difesa avversaria e fatto la differenza per la manovra offensiva ai bianconeri. Una risposta netta, dopo l’espulsione contro il Monza.Una prestazione, quella del Fideo, che non è passata inosservata ai tifosi della Juventus che sui social hanno esaltato le gesta dell’argentino.