Juve, le reazioni dei tifosi al colpo Alcaraz

Eccolo, ildella: è Carlos, centrocampista classe 2002 del, ritenuto il prezioso jolly che mancava a Massimiliano Allegri da utilizzare all'occorrenza in diversi ruoli, grazie alla sua intelligenza tattica e al forte senso dell'inserimento ( QUI TUTTI I DETTAGLI ).Per quanto si tratti di un profilo poco conosciuto, il giovane argentino ha subito esaltato i tifosi bianconeri, certi di essere di fronte a un vero acquistoe pronti a ironizzare sul fatto che, proprio nei giorni scorsi, il tecnico livornese aveva citato in conferenza stampa, tennista come lo spagnolo Alcaraz di cui il nuovo giocatore bianconero è un omonimo. Del tipo, non sarà Jannik ma...