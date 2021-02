L'approdo alla finale di Coppa Italia è ancora vincolato a quanto accadrà fra una settimana, e a Torino non sarà certo una passeggiata, ma nel frattempo la vendetta nei confronti dell'Inter è arrivata, e ai tifosi della Juve per ora tanto basta. In queste ore, dopo il 2-1 maturato a San Siro, su Twitter e Instagram sono numerosi i post euforici da parte dei sostenitori bianconeri, che solo due settimane fa hanno dovuto ingoiare bocconi amari a causa del ko in campionato. Al "Meazza" è piacuto soprattutto lo spirito combattivo di Merih Demiral, giocatore a volte troppo irruento ma sempre molto grintoso.