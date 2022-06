Quella di ieri è stata una giornata ricca di colpi di scena per tutti i tifosi juventini, andati in estasi dopo il tanto atteso si di Angel Di Maria, atteso nei prossimi giorni a Torino per apporre la propria firma sul contratto. Ma quella per il Fideo è stata solo una delle due operazioni finite al centro del dibattito, perchè in queste ultime ore è ritornato prepotentemente di moda anche il nome di Nicolò Zaniolo. La sua rottura con il club giallorosso infatti, lascia presagire che non ci sarà un rinnovo sul contratto, consentendo al talento italiano di iniziare guardarsi attorno, con la Juve che resta ben vigile alla finestra.



IL PENSIERO DEI TIFOSI - Il suo profilo piace molto a Massimiliano Allegri che, lo avrebbe indicato alla dirigenza come vice Dybala. Molto più scettici invece i tifosi juventini, come si può evincere anche da alcuni commenti che stanno circolando in questi istanti sui social: 'Cartelle cliniche perfette per il JMedical', oppure: 'Zaniolo? Proprio no'. Questi sono solo alcuni dei vari esempi che riportiamo nella Gallery di seguito.