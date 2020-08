4









Il nome di Rodrigo De Paul inizia a circolare con sempre più insistenza dalle parti della Continassa. Il Corriere di Torino conferma l'anticipazione de Ilbianconero.com: tra i nome per rinforzare il centrocampo di Madama c'è anche il centrocampista dell'Udinese che ha giocato l'intera stagione da mezzala e sarebbe quindi utile per coprire un ruolo attualmente scoperto nello scacchiere bianconero. L'amicizia con Dybala aiuterebbe l'inserimento della stella dell'Udinese che costa tra i 35 ed i 40 milioni di euro. I tifosi però sono già divisi e sui social commentano il possibile colpo di mercato. E per voi, che acquisto sarebbe De Paul per la Juventus?