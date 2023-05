In gallery le reazioni dei tifosi alle richieste della Procura della FIGC nei confronti della Juve.

In attesa che la Corte federale d'Appello decida quale sarà la nuova sanzione nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze (decisione che potrebbe arrivare in serata),Inevitabile visto che Giuseppe Chiné è passato da chiedere 9 punti di penalizzazione nel processo tenutosi lo scorso gennaio agli 11 di adesso. Due punti in più che molti non si riescono a spiegare se non con la volontà chiara di escludere la Juve dalla prossima Champions League. Se infatti questa richiesta fosse accolta, i bianconeri passerebbero dal secondo al settimo posto, quasi certi di essere fuori dai primi quattro posti. Ricordiamo inoltre che la Corte nel primo processo sulle plusvalenze della Juve, aveva aumentato la sanzione passando dai 9 chiesti dal Procuratore a 15.. C'è chi parla di sentenza solo politica e chi ironizza sui conti che la Procura fa per penalizzare il club.