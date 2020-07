L'errore di Leonardo Bonucci contro la Lazio è stato commentato senza pietà da addetti ai lavori e tifosi della Juventus che se la sono presa per l'ennesima volta con il difensore bianconero, autore di altri scivoloni in queste partite post-lockdown. Per lui, 80 minuti quasi perfetti poi si è spenta la luce, Immobile lo supera, lui quasi si ferma e quando l'attaccante della Lazio gli è davanti può solo allungare la gamba sperando di prendere la palla. Ne viene invece fuori un contatto con l'attaccante della Lazio che poi non sbaglia dagli 11 metri. I social (vedi in gallery) non hanno perdonato.



DE LIGT-DEMIRAL - E se da una parte il tifoso medio è deluso per le prestazioni del 19 bianconero, dall'altra guarda al futuro con il sorriso perché in attesa del ritorno in campo di Demiral il feeling tra il difensore turco e Matthijs de Ligt cresce anche fuori dal campo come testimonia la foto postata dall'olandese dopo la partita. Spalla fasciata e sorriso a mille assieme all'ex centrale del Sassuolo. Un segnale di futuro per i tifosi bianconeri che infatti commentano entusiasti su tutti i social possibili. Il turco è già tornato a disposizione, dalla prossima stagione sarà pronto per riprendere da dove aveva lasciato. A gennaio l'infortunio al ginocchio arrivato nel momento migliore della sua stagione, quando era riuscito a spingere in panchina proprio De Ligt. Il futuro però appartiene a loro, tutti e due in campo assieme.