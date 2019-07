Your browser does not support iframes.

Impazza il Pipita. Sui quotidiani in edicola, spazio a Gonzalo Higuain su Tuttosport: 'Juve, tienilo!', si legge in taglio alto. "Higuain protagonista del match contro il Tottenham a Singapore perso 3-2 dalla Juventus. Il Pipita segna, gioca bene e viene acclamato dai tifosi. Ma la scoietà è sempre intenzionata a venderlo. In rete anche CR7. Nodo riacquisto per la cessione di Kean".



Sul Corriere delo Sport è 'Higuain: un gol spaccajuve', mentre 'Sarri inizia male: difesa da rivedere'. In apertura: 'Napoli e Icardi, contatto' con Wanda che 'apre alla trattativa'.



Le prime pagine dei quotidiani sono nella gallery dedicata