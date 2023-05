Tra i profili più ricercati c’è Youri. Oltre ad essere un calciatore di assoluto livello, il belga ha anche una situazione contrattuale che invoglia a puntare su di lui. Il centrocampista si libererà in estate a parametro zero e già ora potrebbe firmare col suo prossimo club. Quale sarà però è ancora un’incognita. Le italiane restano alla porta, le inglesi invece sono in pole position. Tielemans è alto nella lista dell’Arsenal. Da anni infatti soprattutto la Juve lo ha sempre molto apprezzato, mentre la Roma ci ha provato più attivamente.