. In sostanza, finchè non arriva il triplice fischio dell'arbitro c'è sempre tempo per sperare e per crederci, per lottare e per dire la propria, anche quando tutto sembra girare a sfavore e il cronometro scorre inesorabile. I numeri di questa stagione dicono che lasta decisamente onorando il proprio motto. Se al giro di boa del campionato, infatti, i bianconeri sono a -2 dall'lo devono alla loro volontà - unita magari a un pizzico di fortuna - di cercare la vittoria fino all'ultimo istante dell'ultimo minuto di recupero, che in fondo è tempo di partita a tutti gli effetti.L'ultimo esempio risale giusto a domenica, con il gol di Dusanal 91' decisivo per battere la. Ma "in zona Cesarini" lo stesso serbo aveva già ribaltato tutto anche nell'ultima trasferta del 2023, quella contro il, e aveva regalato il pareggio agostano con il Bologna. In mezzo il tap-in vincente di Andreacontro il Verona al 97' e quello rabbioso di Federicoin casa del Monza. I conti, insomma, dicono che se fino a oggi le gare della Juve fossero finite al 90' l'Inter sarebbe a +6, addirittura a +8 se invece la "rivale" avesse giocato per 80 minuti. Va bene così? Va benissimo. Poi certo, se magari ogni tanto si chiudessero i giochi prima non sarebbe neanche male...