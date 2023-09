DaIconic Goals torna per avvicinarci alla super sfida contro l’Atalanta in programma domenica 1 Ottobre alle ore 18, al Gewiss Stadium di Bergamo. Bianconeri che hanno ritrovato il sorriso grazie al successo interno ottenuto sul Lecce, decisiva la prima rete in campionato di Arkadiusz Milik nel secondo tempo. Match dal peso specifico importante quello che attende gli uomini di Allegri, alla ricerca di continuità e pronti a dare battaglia ai nerazzurri. Lo scorso anno la trasferta bergamasca disse bene ai nostri, capaci di strappare lo 0-2 dopo una gara complicata e molto tesa, tanto da entrare di diritto tra i top 5 match della stagione 2022/23. Guardando allo score più recente in campionato, la Juventus nelle ultime 18 sfide in casa della Dea ha raccolto ben 12 vittorie e 5 pareggi, a fronte di una sola sconfitta ad aprile 2021.Per raccontare il “capitolo Atalanta” di Iconic Goals bisogna tornare indietro al 23 Maggio 1997. La Juventus di Marcello Lippi, a pochi giorni dalla finale di Champions da giocare contro il Borussia Dortmund, si presenta a Bergamo per chiudere il discorso scudetto con una giornata d’anticipo. Davanti però c’è una squadra che ha saputo stupire: salvezza tranquilla raggiunta senza troppi patemi, guidata da un giovanissimo capocannoniere del torneo, Filippo Inzaghi. Ed è proprio Pippo, che a fine stagione prenderà la strada verso Torino, a sbloccare la partita al minuto 19, complicando così i piani dei bianconeri. L’Atalanta gioca senza pensieri, difende il vantaggio acquisito, conducendo l’1-0 all’intervallo.Nel secondo tempo Del Piero e compagni provano subito ad alzare i ritmi, il pari sarebbe sufficiente per cucirsi sul petto il 24esimo scudetto. L’episodio chiave arriva su corner al 9° della ripresa: respinta corta del portiere di casa Pinato e zampata da opportunista di Mark Iuliano. È il gol del tricolore, segnato dal difensore centrale al primo anno con la maglia juventina. La restante parte della ripresa è di gestione, i bianconeri sentono profumo di titolo e l’Atalanta non trova più lo spazio per affondare. Finisce 1-1, i tifosi invadono il terreno di gioco e la festa può cominciare. La matematica non mente: lo scudetto è di nuovo bianconero.