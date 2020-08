1









Non solo Champions League, ma la prima pagina di Tuttosport è ampiamente dedicata all’intervista rivolta a Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter: “Juve ti prendiamo! – Aspettando la finale, Massimo si scatena: “Avanti tutta con Conte che lavora come Mou. Sono felice per Zhang. La coppa ci darà la spinta per lo scudetto”.



Il Corriere dello Sport dà spazio alle manovre della Roma per sorpassare la Juventus nella corsa a Milik: “Milik-Roma, sì – Under e 15 milioni al Napoli: De Laurentiis dà l’ok”.