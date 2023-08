Nell'ambito di un'estate incentrata sulla necessità di vendite e snellimento della rosa in vista di eventuali acquisti, lasta per concludere una cessione di rilievo. L'addio disembra imminente: l'accordo con ilè in fase avanzata. Il giocatore ha già dato il suo consenso al trasferimento nel Principato, incoraggiato dalla presenza del tecnico, che lo ha allenato al Borussia Mönchengladbach.I dettagli dell'accordo tra i club riguardano principalmente la struttura dell'affare e le modalità di pagamento. Si sta lavorando su un prestito con obbligo di riscatto, soggetto al verificarsi di determinate condizioni, per un totale di 18 milioni di euro. Questo si avvicina alla quota obiettivo di 20 milioni posta dalla Juventus per le entrate estive.Tuttavia, l'uscita di Zakaria non apre attualmente a nuovi arrivi, nonostante le incertezze riguardo alla condizione fisica di Paul Pogba. Come racconta il Corriere dello Sport, questa situazione potrebbe influenzareLa Juventus sta considerando un possibile, ma prima deve liberare spazio attraverso un'altra cessione. Un possibile candidato potrebbe essere, per il quale il Bournemouth ha mostrato interesse. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa destinazione sia gradita al giocatore.In generale, tra i potenziali obiettivi di mercato, c'è ancora l'interesse per Thomasdell'Arsenal, anche se il suo costo di 40 milioni di euro rappresenta una sfida. Un'altra opzione intrigante potrebbe essere, figlio di Lilian e fratello di Marcus dell'Inter. Tuttavia, ilsta richiedendo almeno, una somma che sembra eccessiva in entrambi i casi. La Juventus sta quindi affrontando una fase di ristrutturazione e calibrazione della sua rosa in vista della nuova stagione.