Laè alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio. L'obiettivo è Khephrendel Nizza, con contratto in scadenza nel 2025 ma certamente non sarà facile strapparlo ai francesi. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Il giocatore viene infatti valutato dal club di Ligue 1 circa 40 milioni di euro. Cifra difficilmente raggiungibile dalla Juventus che però potrebbe utilizzare una pedina di scambio per diminuire la richiesta del Nizza.- All'allenatore del Nizza Francesco Farioli infatti piace molto Samuel Iling Junior che la Vecchia Signora potrebbe decidere di sacrificare. Questo potrebbe essere la strategia ideale per arrivare a Thuram. Anche se il giocatore del Nizza non è l'unico tra i giocatori monitorati a centrocampo da Madama che dopo il caso Paul Pogba ora deve anche capire quali saranno le sorti di Nicolo Fagioli.