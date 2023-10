In attesa di risolvere le questioni relative a Pogba e Fagioli, laha urgente bisogno di rafforzare il, sia per il breve termine che per il futuro. Il piano prevede l'acquisizione di un giocatore in prestito a gennaio, con l'occhio di Giuntoli a caccia dell'opportunità migliore su cui concentrarsi; mentre in estate l'obiettivo è un investimento significativo su un giovane centrocampista che sia prontamente operativo.L'attenzione è particolarmente concentrata su, figlio di Lilian e fratello di Marcus. A distanza di 22 anni dall'acquisto storico di Moggi, la Juventus sta cercando di portare un altro Thuram a Torino. Khéphren, un centrocampista robusto e aggressivo nato nel 2001, proviene dal Nizza e ha visto la luce a Reggio Emilia quando suo padre giocava nel Parma.Per quanto riguarda gennaio, il piano prevede l'acquisizione di giocatori in prestito, con trattative più immediate e meno complesse. Tra i nomi considerati ci sonodel Tottenham edel Psg, entrambi desiderosi di cambiare aria per ottenere più spazio di gioco: il primo ha visto diminuire il suo coinvolgimento nelle gerarchie del nuovo allenatore, mentre il secondo è stato poco considerato anche in nazionale, ma è ben noto a Giuntoli per il suo passato a Napoli.Tuttavia, per il mercato estivo, l'obiettivo chiave resta Thuram, al primo posto nella lista di Giuntoli.