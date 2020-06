L’Arsenal gioca a carte scoperte: è Thomas Partey l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Il centrocampista ghanese, accostato anche alla Juventus, si è confermato come pilastro della mediana dell’Atletico Madrid, attirando in breve tempo le attenzioni dei Gunners. Nei giorni scorsi si è vociferato l’inserimento nella trattativa di Lacazette, per abbassare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, adesso il club londinese sta lavorando direttamente sul giocatore. Stando a quanto riporta Goal.com, l’Arsenal vorrebbe triplicare l’ingaggio di Thomas per convincerlo a trasferirsi in Inghilterra.