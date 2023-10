Da protagonista a escluso, sempre di più. L'Arsenal ha iniziato bene, ma Thomas Partey non sta facendo parte di questo buon avvio. Infatti, il centrocampista ghanese dei Gunners in questa stagione ha visto il campo con il contagocce e, secondo quanto riporta Sky Sports, Partey sarebbe frustrato per il poco utilizzo, tanto che starebbe seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare Londra in gennaio, anche a titolo temporaneo. C'è la Juventus alla finestra.