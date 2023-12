Juve, Thiago Motta può sostituire Allegri?

Ilvola. Gioca bene e vola. La squadra felsinea, dopo aver battuto la2 a 0, si trova al, piena zona Champions League. Grande merito del ds Sartori nell'aver costruito la squadra, ma non si può citare anche Thiago Motta. La sua impronta é chiara e tra i giovani allenatori della Serie A é sicuramente quello che scatena il maggiore interesse per gli obiettivi che sta raggiungendo, big incluse. Secondo quanto filtrato dalla Francia alcuni giorni fa , su Thiago Motta sarebbe forte l'interesse della Juventus che, addirittura, avrebbe già avviato i primi contatti. Voci che fanno eco a quelle estive quando l'allenatore era sempre presente nelle griglie per sostituire Allegri. In questo momento, però, in casa bianconera non tira aria di cambiamento. Allegri é in scadenza nel 2025 e all'orizzonte non si vede un clamoroso cambio di panchina prima della scadenza naturale del contratto. Ciò non toglie, però, che Thiago Motta possa restare nelle mire del club bianconero per il futuro. Il profilo piace ed é sotto costante osservazione.