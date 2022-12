Theo Hernandez ha sbloccato Francia Marocco con una bella girata di sinistro al 5′ del primo tempo. Per la Francia non è una novità che un difensore vada a segno in una semifinale del Mondiale. Infatti, nel 1998 ci furono la doppietta dell’ex Juve Thuram e il gol di Blanc contro la Croazia. Nel 2018, invece, fu Umtiti a segnare una rete decisiva al Belgio.