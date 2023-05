La, questo il comunicato del club sull'allenamento odierno e il programma della vigilia contro il Lecce."Tornati in nottata da Bologna, i bianconeri sono subito tornati al lavoro, perché fra soli 2 giorni c’è il Lecce all’Allianz Stadium (fischio d’inizio alle 18).Scarico nel menu di oggi per chi ieri è stato maggiormente sollecitato, lavoro in campo per il resto del gruppo con esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla, partitella e inoltre focus specifico dedicato alle conclusioni da azioni laterali e cross.Domani la Juve si allena di nuovo al mattino, dopodiché, alle 14, conferenza stampa di Allegri all’Allianz Stadium, come sempre Live su Juventus Tv."