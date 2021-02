E adesso? Archiviata immediatamente la vittoria di San Siro contro l'Inter, la Juve si ritrova con l'obiettivo di proseguire questo momento importantissimo e delicatissimo. C'è la Roma, sabato. E Pirlo può cambiare immediatamente sette giocatori: le ultime sull'undici juventino sono raccontate da Tuttosport, che sottolinea come innanzitutto sarà modificato il duo d'attacco. Niente scherzi per Ronaldo: ci sarà, ma al suo fianco tornerà Alvaro Morata dal primo minuto. Titolari anche Szczesny e Bonucci, poi capitan Chiellini e Danilo in difesa (dovrebbe essere confermato Cuadrado). Arthur rileverà lo squalificato Bentancur, poi Federico Chiesa per Bernardeschi, ieri sera titolare.