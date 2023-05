Dopo la vittoria di ieri sera contro il, laè tornata in campo già questa mattina per iniziare a preparare la sfida di domenica contro l', che ha tutto il sapore di uno scontro diretto per un posto in Champions. Ecco il report dell'allenamento: "Seduta di scarico, come sempre, per chi è sceso in campo dal primo minuto contro la formazione salentina, mentre per il resto del gruppo allenamento congiunto con la Juventus Next Gen. Domani, venerdì 5 maggio, antivigilia di Atalanta-Juventus. Allenamento in programma al mattino".