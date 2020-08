1









Non ci sarà più Sarri, il periodo di riflessione annunciato da Agnelli ha prodotto il risultato Andrea Pirlo, tanto sorprendente quanto affascinante. Una promozione istantanea, dall’Under 23 alla prima squadra senza nessun tipo di gavetta. Una scelta interna, essendo Pirlo parte della famiglia bianconera da cui sarà fortemente spalleggiato e sostenuto. Ma c’è una costante che rimarrà: il modulo, il 4-3-3 marchio di fabbrica di Sarri che il Maestro potrebbe riproporre, essendo un fan del gioco propositivo e verticale. Ci saranno da fare almeno 3 o 4 innesti, uno per reparto, ma Pirlo può già contare su una Juventus con una discreta abbondanza di certezze. Alcuni sono dei veri e propri totem.



Sfoglia la gallery per vedere i punti fermi della Juve di Pirlo