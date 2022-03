Dal sito ufficiale della Juventus:



"La Juve è rientrata a Torino nella serata di ieri con altri tre punti importanti ottenuti dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria.



Adesso è arrivato il momento di spostare il focus dal campionato alla Champions League perché mercoledì sera si giocherà il ritorno degli ottavi di finale. Il palcoscenico sarà quello dell’Allianz Stadium e il fischio d’inizio del match contro il Villarreal è previsto per le 21:00. Si ripartirà dall’1-1 dell’Estadio de la Cerámica.



Come accade in ogni post gara, la squadra oggi si è divisa in due gruppi di lavoro: scarico tra palestra e piscina per chi è sceso in campo ieri, esercitazioni sul possesso palla con cambi di gioco e sviluppo azione con palla in profondità per la restante parte del gruppo.



Domani si entra nella settimana di Juve-Villarreal e per i bianconeri l’appuntamento alla Continassa è di nuovo fissato per il mattino."