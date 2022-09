Testa bassa, lavorare e... "stare zitti", così come ha raccontatosubito dopo la debacle con il. Lariparte "insieme" - come scritto anche sui social -, seppur staccata dal proprio allenatore: il mister sarà infatti sostituito da Landucci, dopo la squalifica di Max in seguito alla bagarre per il gol regolare annullato ai bianconeri contro la Salernitana.Ecco, quale Juve vedremo? Presto per dirlo, pure complicato. Di sicuro mancheranno Milik e Cuadrado, ma resta out anche Manuel Locatelli, alle prese con un nuovo infortunio. I bianconeri potrebbero riabbracciare il portiere Szczesny e Alex Sandro, ultimo infortunato in casa Juve., la parola d'ordine resta 'prudenza' ma l'emergenza potrebbe spingere Allegri ad affidarsi nuovamente agli strappi del calciatore ex Psg.