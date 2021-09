La Juventus, rientrata nella tarda serata di ieri da Napoli, questa mattina si è subito messa al lavoro perché il calendario degli impegni inizia a infittirsi.Martedì, infatti, alle ore 21.00 presso l’Eleda Stadium di Malmö, la squadra di Mister Massimiliano Allegri esordirà nella fase a gironi della Champions League 2021/2022.Trasferta in Svezia alle porte, dunque, per i bianconeri che nella giornata odierna hanno svolto una seduta di allenamento con questo programma: scarico per coloro che sono scesi in campo allo Stadio “Diego Armando Maradona”, tecnica con focus su possesso palla ed esercitazioni per le conclusioni su cross per la restante parte del gruppo.