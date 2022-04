35









Se la Juventus sembra aver scelto Molina dell'Udinese per rinforzare la corsia destra a sinistra c'è un vero e proprio testa a testa tra Emerson Palmieri e Renan Lodi. Il primo ad oggi sembra essere in vantaggio nella corsa, complice la proprietà ancora incerta del Chelsea e la situazione legata alla famiglia Abramovich. Inoltre, il giocatore sarebbe anche italiano e continuerebbe la linea azzurra su cui la Juventus vuole puntare.



SFIDA - Emerson Palmieri in bianconero ritroverebbe molti suoi compagni di Nazionale e soddisferebbe il suo desiderio di lasciare i Blues per andare in un altro top club. Come riferisce Tuttosport. Il giocatore, come conferma il prestito a Lione di questa stagione non è assolutamente ritenuto incedibile da Tuchel, quindi la trattativa potrebbe essere in discesa. Diversa sarebbe la pista che porterebbe a Renan Lodi, il terzino dell'Atletico Madrid avrebbe dalla sua l'età: è classe 1998 quindi di quattro anni più giovane rispetto ad Emerson. Tuttavia il suo contratto è in scadenza nel 2025 quindi i Colchoneros avranno richieste economiche elevate. Sicuramente non inferiori ai 25 milioni di euro. La Juventus in ogni caso si siederà a trattare con l'Atletico Madrid per Alvaro Morata e potrebbe inserirci anche Renan Lodi. Dall'altro lato dal Chelsea non solo Emerson ma resta calda anche la pista Jorginho.