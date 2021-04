Se in campionato l'Inter vola e lo scudetto sembra ormai essere una pratica archiviata, sul mercato si profila un nuovo testa a testa tra Juventus e la squadra nerazzurra. L'obiettivo, secondo quanto riporta calciomercato.com, sarebbe l'esterno in forza alla Sampdoria Mikkel Damsgaard. L'esterno danese è stato ieri protagonista, contro il Milan, di una prova di alto livello e viste le prestazioni stagionali sarebbe finito nel taccuino di Paratici e Marotta che in estate tenteranno l'affondo. La valutazione di mercato che fa la Sampdoria si aggira intorno ai 20/25 milioni di euro.