Ex colleghi, oggi nemici. Sul fronte del mercato, ovviamente; dove tutto vale e per accaparrarsi i migliori calciatori disponibili servono pazienza, lungimiranza, programmazione e, chiaramente, denaro.Juventus contro Tottenham, quindi, si contendono l’acquisto del classe ’99 di proprietà della Roma, con il Milan che, secondo Tuttosport, rimane sullo sfondo. Le similitudini tra i due club, però, non si limitano agli incroci personali e professionali tra i due uomini di mercato: “Tanto Cherubini quanto Paratici prima di affondare con la Roma, che non vuole contropartite ma ha già aperto a formule creative (prestito con obbligo di riscatto), hanno l’esigenza di realizzare qualche cessione (le priorità bianconere sono gli addii di). Tagli indispensabili per liberare spazio nel monte-stipendi e in rosa. Tutti motivi che, al netto di separazioni immediate, obbligano Zaniolo ad armarsi di pazienza in vista di quello che potrebbe essere un finale di mercato da grande protagonista.”.