Nel momento più delicato, Alex Sandro è risultato positivo al coronavirus. E tra Milan, Sassuolo e Inter in sequenza in campionato, con la Supercoppa per nulla distante, cosa accadrebbe se dovessero esserci nuovi tamponi positivi in casa bianconera? Ecco, la Juve trema. Trema e si attiva. Da domani partono i test per scongiurare lo scenario peggiore (vedi Genoa) e proseguire con tranquillità verso questo trittico di gare non esattamente semplici, ognuna di queste estremamente pesante. Saranno giorni di attesa e speranza, con Alex Sandro in isolamento finché non tornerà negativo.