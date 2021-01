Dal sito Juventus.com, che ha scelto il centrocampista americano come uomo-copertina della vittoria di ieri:



Si conclude con 4 gol fatti, 0 subiti e un nuovo trofeo in bacheca la settimana della Juve. Due a zero al Bologna, ieri all'Allianz Stadium, e riparte anche in campionato il cammino dei bianconeri.



Seconda rete, molto bella, di testa, per Weston McKennie: è il terzo in Serie A, il secondo all'Allianz Stadium. Con questa rete, Wes ha raggiunto Michael Bradley come miglior marcatore statunitense nella storia della Serie A.