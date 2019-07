La Virtus Entella è alla ricerca di un terzino sinistro e starebbe guardando in casa Juve per risolvere il problema. Come scrive Il Secolo XIX, il club ligure ha tre nomi in lista, ma la pista più calda potrebbe essere Edoardo Masciangelo della Juve Under 23. Per il classe '96, la scorsa stagione sono state 13 le presenze nella scorsa Lega Pro.