Nel punto della situazione tracciato dalla Gazzetta dello Sport sul mercato della Juventus, viene fatto notare che, al di là dei quasi sicuri partenti come Higuain e Khedira, e altri nomi "sotto osservazione" come Douglas Costa o Ramsey, a poter andar via da Torino sono anche i terzini di opposta fascia Alex Sandro e Danilo. Il concetto infatti è: con una rosa da rinnovare in maniera consistente, pochi sono realmente incedibili, mentre per un'offerta congrua pure i due brasiliani potrebbero alimentare il mercato in uscita bianconero.