Seppur può vantare la miglior difesa del campionato (26 gol), la Juventus si trova indietro per quanto riguarda i gol segnati: sono 58 le reti realizzate in questa stagione dalla squadra di Pirlo, 10 in meno dell’Inter capolista. Nonostante il capocannoniere della Serie A Cristiano Ronaldo, è arrivato uno scarso apporto in zona gol da parte della difesa. Come scrive Goal.com, solo Bonucci e Danilo hanno timbrato il cartellino. A secco, tra i terzini, Alex Sandro, Frabotta e Cuadrado, anche se il colombiano si è rivelato preziosi nel servire assist (15 stagionali, 7 in campionato).