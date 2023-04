Gli episodi danno. Gli episodi tolgono. E' come alla roulette russa: non sai mai quello che puoi trovare. O come una scatola di cioccolatini. O come questa, che non è mai inferiore al Napoli - rispetto al risultato più schiacciante dell'andata -, che però di fatto consegna lo scudetto agli azzurri, alle prese con una notte largamente indimenticabile.Con il brivido, per due volte, che per i napoletani potesse finire tutto in un attimo, alla fine la decidono uno spiovente e Raspadori. Un sinistro dritto per dritto.In una ripresa per buoni tratti girata sugli spunti della squadra di, laaveva conquistato il fortino nel finale. Dai, batti, ridai e ribatti, alla fine erano arrivate due chance in contropiede pazzesche: la prima viziata da un fallo di Milik per l'allungo di Locatelli verso Di Maria, la seconda basata sulla corsa a perdifiato di Cuadrado, che prova a sterzare e a prendersi un calcio di rigore, un appuntamento col destino già notificato al difensore.In più, non per sposare lo stile Mazzarri, sullo Stadium si è abbattuto un diluvio universale. Da "si salvi chi può". L'ha fatto Spalletti.Tra le mani, la terza sconfitta consecutiva, ancora patendo un corto muso che sembra un gioco del karma. Ma con il più 15, adesso, non s'intensificano anche le ambizioni della squadra? Intanto la Roma di Mou può raggiungere i bianconeri, l'Inter si è fatta sotto, il Milan tornerà a farlo.In difficoltà, ora pure preoccupata. Il traffico rischia di giovare a chi avrà più soluzioni. La Juve rischia di averne meno di tutti.