Laè dopo Monza e Fiorentina la squadra che ha utilizzato più giocatori in Serie A in queste sette giornate.Record negativo per la Roma, che ha mandato in campo solamente 15 calciatori confermando come Mourinho sia poco incline al turnover. Tra le altre big, Inter Milan e Napoli sono appaiate a quota 18 mentre la Lazio è arrivata a 17. Numeri interessanti che riporta il Corriere dello Sport, ancora di più se consideriamo che la Juve non ha potuto contare suche avrebbero aumentato questo dato.