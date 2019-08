La Juventus ha presentato oggi il terzo kit per la stagione che sta per cominciare. Così, in attesa di vedere il nuovo azzurro pensato da Adidas per..., la Juventus ha lanciato il suo sondaggio sui canali social.sono gli uomini copertina, così la Juve chiede ai propri fan: "A chi sta meglio?". Immancabili, i questi giorni caldi di mercato, le polemiche dei fan che, ai quattro moschettieri scelti dalla società, risponde con il quinto: