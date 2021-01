6







di Gianluca Minchiotti

Con tre attaccanti di ruolo in rosa, la Juventus in questa sessione di mercato è alla ricerca di un'occasione per regalare ad Andrea Pirlo una quarta punta da far entrare nelle rotazioni, restituendo Djean Kulusevski al suo ruolo naturale, dietro alle punte. In una stagione pesante e contrassegnata da tanti impegni ravvicinati, sarebbe importante per i bianconeri aggiungere un elemento al roster composto da Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata. Ma per poter conseguire l'obiettivo in questi ultimi giorni di mercato, che si chiami Edin Dzeko o (soprattutto) Gianluca Scamacca, per Fabio Paratici è necessario prima liberarsi del pesante ingaggio di Sami Khedira, cosa tutt'altro che scontata viste le difficoltà nel trovare una soluzione in uscita gradita sia al giocatore che al club. In ogni caso, al di là delle valutazioni relative al mercato in corso, la Juve pensa già al 2021-22, stagione che potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione nel settore avanzato degli attuali campioni d'Italia.



La Juve infatti arriverà al termine del 2020-21 con una situazione contrattuale precaria in attacco, come mai prima d'ora era avvenuto. Uno scenario che potrebbe anche prefigurare una vera e propria rivoluzione in quel reparto. Nessuno dei tre attaccanti in rosa, infatti, ha una situazione definita a lungo termine con il club. Vediamoli caso per caso. SCORRI PER LEGGERE: RONALDO, DYBALA E MORATA, I MOTIVI PER CUI POTREBBERO LASCIARE LA JUVE