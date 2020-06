Come scrive Tuttosport, ieri è stato giorno di terapie per Gonzalo Higuain, fermatosi per un problema muscolare in allenamento questa settimana. Nessuna lesione ma necessità di restare fermo e l'argentino, di fatto, è già out dalla prima partita della "nuova" stagione contro il Milan. Ieri si sono allenati a parte anche Ramsey e Giorgio Chiellini ma le loro condizioni fisiche non destano preoccupazione. I due hanno fatto allenamento personalizzato come da programma.