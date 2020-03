Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il rinnovo di Marc André Ter Stegen è una priorità per il Barcellona. Il portiere tedesco è riconosciuto tra i migliori al mondo, se non il migliore addirittura, nel proprio ruolo e naturalmente il contratto in scadenza nel 2022 comincia a stare stretto. Specialmente, visto il numero di potenziali squadre interessate, come la Juventus, che da tempo aspettano il momento giusto per tentare la sortita e aggiudicarsi un top player come lui. Comunque, come detto, la dirigenza blaugrana non sembra intenzionata a lasciarlo scappare così tanto facilmente.