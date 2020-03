Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona vuole provare a trattenere a tutti i costi il suo portiere, Marc-André Ter Stegen. Il numero uno tedesco, infatti, è entrato nella lista dei desideri dei più prestigiosi club europei, compresa la Juventus. Così, i catalani vogliono provare a cautelarsi, e sono pronti ad offrire il rinnovo a Ter Stegen. Il suo attuale contratto, infatti, scade nel 2022 ed il Barcellona non vuole rischiare che - avvicinandosi alla scadenza - il giocatore possa decidere di lasciare la Spagna. Juve avvisata, quindi, anche se nelle strategie dei bianconeri Ter Stegen non rappresenti una priorità: non a caso, è arrivato il rinnovo per ​Wojciech Szczesny.