La grande tentazione di Allegri è avere Pauldal primo minuto. Come racconta Gazzetta, le rotazioni proseguiranno anche stasera, ma stavolta potrebbero coinvolgere il francese, reduce da un impatto fondamentale nella sfida di giovedì con il Siviglia.Il Polpo titolare, come non è mai successo in questa stagione a causa dei tanti guai fisici: Pogba ha giocato 173’ spalmati in 9 presenze, al francese non capita da più di un anno (16 aprile, Manchester United-Norwich 3-2) di farlo dal primo minuto. Ed è la grande tentazione di Max. Il rilancio del campione del mondo, dopo gli spezzoni di qualità contro Siviglia e Atalanta, potrebbe aiutare anche la Juve a evitare eventuali cali di tensione. "Già, perché ogni volta che Pogba mette piede in campo, l’Allianz Stadium sprigiona un’energia particolare. L’ex United non è ancora al top della forma, ma Allegri ci sta pensando. La decisione finale verrà presa soltanto in extremis", la spiegazione del quotidiano.