Tutto per. E per come cambierà la Juventus in campo, oltre che sul mercato. Come racconta Calciomercato.com, la Juve, sempre alla ricerca di un centrale di centrocampo come Paredes, potrebbe approfittarne per andare a prendere un esterno puro, anche per puntare più spesso sul 4-4-2 senza il Polpo.Il nome resta quello di Filip, vicinissimo a giugno, lontanissimo a luglio. Ad agosto? Vediamo. Anche perché la Juve è tornata di grande attualità nel futuro dell'esterno serbo: nuovi contatti con l'agente, Alessandro Lucci, al quale è stata richiesta la situazione relativa all'esterno, molto vicino a firmare con il West Ham. Per CM, la Juve potrebbe provare a riprendere i discorsi messi in pausa da qualche settimana. Ripartendo da una valutazione complessiva di circa 15 milioni da parte dell'Eintracht, con richieste da circa 2,5-3 milioni netti bonus inclusi del giocatore. Forse non è troppo tardi.