Secondo le ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni lapotrebbe bussare alla porta dellacon un'offerta per Rick, individuato come profilo ideale per rinforzare la fascia destra della squadra bianconera. Stando a Sky Sport, però, c'è ancora distanza tra i due club: la Vecchia Signora, infatti, non vorrebbe offrire più di 5 milioni di euro, mentre i giallorossi puntano a incassarne almeno 10.