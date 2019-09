Ci ha provato, Paratici. L'ha fatto ancora perché lì dietro, tra i centrali difensivi, l'idea si è fatta necessità. E l'infortunio di Chiellini ha riportato in auge vecchie idee. Del tipo? Parliamo di Stefan Savic, il pallino del diesse ormai da tempo. Come raccontato da Calciomercato.com, il centrale dell'Atletico è stato nuovamente sondato: perché pure se si dovesse rimanere con questa batteria di centrali, qualcosina potrebbe comunque concretizzarsi. Dovrebbe, invece, nel caso in cui il capo dell'area sportiva riuscisse a portare a casa una plusvalenza da Daniele Rugani, non ancora certo di rimanere. LA RICHIESTA - Nella giornata di ieri, la Juve ha allora mosso i primi passi con i biancorossi di Madrid. Ma Savic no, non è in vendita. Non lo è quantomeno a 24 ore dalla chiusura del mercato: è vero che ha una clausola, ma è di 80 milioni di euro e la Juventus non può permettersela. Ci ha provato, Paratici. L'ha fatto con un prestito, ma Stefan non ha potuto accettare: è stato il Cholo a trattenerlo, stavolta.