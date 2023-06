Se gli addii di Paredes e Di Maria sono stati decisi in primis dalla Juve, diversa è la situazione per, che il club bianconero vorrebbe convincere a restare in tutti i modi, nonostante da settimane, soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions, sia sempre più difficile riuscirci. Ecco perché secondo quanto riferisce Sky Sport, l, sfruttando in questo modo ancora il decreto crescita. L'ex Psg ha sempre dichiarato di stare bene a Torino e la permanenza di Allegri sarebbe un altro fattore che può spingerlo a rimanere anche se questa resta al momento l'opzione più remota. In caso di addio, la Juve è pronta a fare tutto per acquistarevisto come il giocatore perfetto per sostituire Rabiot. In questo caso ci sarebbe da superare la concorrenza di altre squadre italiane come Roma e Inter.