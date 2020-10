4









Il talento di oggi, il fenomeno di domani. Ansu Fati è la nuova stella del Barcellona, che il club sta coltivando come in passato fece con Lionel Messi. E' il giocatore più promettente, un predestinato che a 17 anni ha già infranto tutti i record. Domani sfiderà la Juventus, al fianco del mostro sacro Lionel Messi. Lui che ha già fatto 2 gol in Champions League (unico nella storia), che ha eliminato l'Inter nella scorsa edizione e che è fresco di rete nel Clasico contro il Real Madrid, il più giovane di sempre a farlo. Lui che avrebbe potuto essere un giocatore della Juventus. IL RETROSCENA - C’è stato un momento in cui Ansu Fati avrebbe potuto vestire la maglia bianconera. In estate, quando la trattativa Arthur-Pjanic si era, infatti, bloccata, perché il brasiliano non voleva accettare l’idea di trasferirsi all’estero, Fabio Paratici aveva provato a smuovere le acque dell’affare chiedendo proprio Ansu Fati. Il Barcellona, scrive Tuttosport, aveva l’esigenza di mettere a bilancio delle plusvalenze importanti e la Juve poteva approfittarne, ma non ha voluto privarsi del ragazzino prodigio cresciuto nella cantera del Barça. Classe 2002 ha ancora ampi margini di crescita, ma è già un pezzo importante del Barcellona, coccolato da Messi e non solo. Anche domani sera sarà una delle stelle del Barcellona, proprio contro la Juventus, sperando di non doverlo rimpiangere troppo.