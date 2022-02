11







di

Attorno al minuto 27 del match tra Juventus e Sassuolo la curiosità viene svelata direttamente da Mediaset. Paulo Dybala ha personalmente ripreso il centrocampista brasiliano ex Barcellona Arthur Melo. In precedenza il numero 5 era stato ripreso anche da Massimiliano Allegri perché stava concedendo troppo spazio ai giocatori del Sassuolo. I bianconeri si erano portati in vantaggio con Paulo Dybala a cui ha poi risposto il Sassuolo con Hamed Junior Traorè in seguito ad una triangolazione con Gianluca Scamacca. Il centrocampo della Vecchia Signora oggi è composto dal nuovo acquisto Denis Zakaria e da Arthur Melo, i due forse sono ancora alla ricerca del migliore equilibrio.