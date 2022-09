Sempre insistenti le voci che vorrebbero un ritorno di Antonioalla, nel caso di esonero di. Oggi, Tuttosport, però, mette in fila i motivi che hanno portato alle frizioni tra il tecnico salentino e il presidente bianconero: "Conte non si è lasciato bene dalla Juventus e se c’è una fetta di tifosi che non ha mai smesso di sognare il suo ritorno, ce n’è una che avrebbe voluto togliere la stella a lui dedicata all’esterno dello Stadium. A quella richiesta Andrea Agnelli si è opposto, ma non è certo tra i nostalgici di Conte. Più ancora della lite tra tribuna e campo durante la semifinale di Coppa Italia di due stagioni fa, pesano l’addio dopo un giorno di ritiro del luglio 2014 e soprattutto le parole di due mesi prima durante la festa Scudetto. Quel «Con 10 euro non si mangia in un ristorante da 100», con cui Conte aveva parlato delle ambizioni europee della Juventus, eliminata ai gironi di Champions da Real Madrid e Galatasaray e poi dal Benfica in semifinale di Europa League, non è mai andato giù al presidente".